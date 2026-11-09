У Руб-ель-Халі знайшли сліди 55 давніх озер, але не людей — ScienceAlert

У пустелі Руб-ель-Халі на Аравійському півострові дослідники виявили відклади 55 давніх озер, однак не знайшли свідчень присутності давніх людей. Експедиція обстежила 125 локацій, подолавши приблизно 1 500 кілометрів пустелею, повідомляє ScienceAlert.

Давні озера в пустелі

Руб-ель-Халі, також відома як Порожній квартал, простягається приблизно на 1 000 кілометрів і є найбільшою суцільною піщаною пустелею світу. У вологі періоди плейстоцену тут виникали тимчасові озера та зелені коридори, якими ранні люди могли пересуватися з Африки через Аравію до Азії.

Попередні дослідження датували озерні відклади в регіоні періодом приблизно від 122 тисяч до 67 тисяч років тому. Під час нової експедиції науковці не виявили предметів, створених людиною, біля досліджених давніх озер.

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Каменю для знарядь бракувало

Автори роботи вважають, що для тривалого заселення давнім людям було недостатньо лише доступу до води. Із 125 обстежених локацій тільки на десяти виявили поклади каменю, придатного для розколювання та виготовлення кам'яних знарядь. Усі ці місця були розташовані на периферії пустелі.

Центральний басейн Руб-ель-Халі переважно складається з карбонатних та евапоритових порід, непридатних для виготовлення кам'яних знарядь. За розрахунками дослідників, на 57% території доісторичної Аравії, доступної для води, не було придатної кам'яної сировини.

Науковці дійшли висновку, що придатні для проживання ділянки Аравійського півострова формувалися там, де одночасно були вода і сировина для кам'яних знарядь. Результати дослідження оприлюднили в журналі Nature.

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