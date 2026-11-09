В пустыне Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове исследователи обнаружили отложения 55 древних озер, однако не нашли свидетельств присутствия древних людей. Экспедиция обследовала 125 локаций, преодолев примерно 1 500 километров по пустыне, сообщает ScienceAlert.

Древние озера в пустыне

Руб-эль-Хали, также известная как Пустой квартал, простирается примерно на 1 000 километров и является крупнейшей в мире сплошной песчаной пустыней. Во влажные периоды плейстоцена здесь возникали временные озера и зеленые коридоры, по которым ранние люди могли перемещаться из Африки через Аравию в Азию.

Предыдущие исследования датировали озерные отложения в регионе периодом примерно от 122 тысяч до 67 тысяч лет назад. Во время новой экспедиции ученые не обнаружили созданных человеком предметов возле исследованных древних озер.

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Не хватало камня для орудий

Авторы работы считают, что одного доступа к воде древним людям было недостаточно для длительного заселения. Из 125 обследованных локаций только в десяти обнаружили залежи камня, пригодного для раскалывания и изготовления каменных орудий. Все эти места располагались на периферии пустыни.

Центральный бассейн Руб-эль-Хали преимущественно состоит из карбонатных и эвапоритовых пород, непригодных для изготовления каменных орудий. По расчетам исследователей, на 57% территории доисторической Аравии, доступной для воды, не было подходящего каменного сырья.

Ученые пришли к выводу, что пригодные для проживания участки Аравийского полуострова формировались там, где одновременно были вода и сырье для каменных орудий. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

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