据《耶路撒冷邮报》报道，土耳其东南部哈兰一口当地人称为 Yakup Kuyusu、即雅各井的水井，在修复后再次向游客开放。土耳其旅游部和哈兰市政府对该遗址区域进行了整修。

这口井及其上方的石质建筑目前位于一座维护良好的公共花园内。为庆祝修复后的重新开放，当局邀请了来自不同国家的旅游内容创作者。

水井上方的石质建筑

该地点与《创世记》第29章所述雅各与拉结相遇的圣经故事有关。水井上方建有一座石质建筑，其大部分位于土层之下。地面上可见约半米高的上部墙体和屋顶。

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屋顶有一个被铁栅栏封住的开口，石阶通向井水。据该报称，这口井历经数个世纪得以保存，其中一个原因是穆斯林也将这里视为圣地。附近还有被圆形石头盖住的其他水井，牧羊人至今仍会带牲畜到这里饮水。

哈兰的犹太传统

数个世纪以来，来自乌尔法、伊兹密尔、君士坦丁堡、现今伊斯坦布尔以及伊拉克北部的犹太人，会在犹太爱情节日图·贝阿夫期间聚集在井边举行家庭野餐。这类聚会也是年轻人相识的机会。

随着哈兰犹太社区人数减少，大多数家庭迁往以色列，这一传统逐渐衰落。近年来，伊斯坦布尔哈巴德运动代表、拉比门迪·奇特里克曾尝试复兴这一习俗。当地居民相信井水具有疗愈功效。该建筑群附近设有咖啡馆和纪念品商店。

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