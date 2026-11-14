W Harranie w południowo-wschodniej Turcji po rekonstrukcji ponownie udostępniono zwiedzającym studnię, którą mieszkańcy nazywają Yakup Kuyusu, czyli Studnią Jakuba. Teren zabytku odnowiły tureckie Ministerstwo Turystyki oraz władze gminy Harran, informuje „Jerusalem Post”.

Studnia i kamienna konstrukcja nad nią znajdują się obecnie w zadbanym ogrodzie publicznym. Na otwarcie po rekonstrukcji władze zaprosiły twórców materiałów turystycznych z różnych krajów.

Kamienna konstrukcja nad studnią

Miejsce wiązane jest z biblijną opowieścią o spotkaniu Jakuba i Racheli, opisaną w 29. rozdziale Księgi Rodzaju. Nad studnią zbudowano kamienną konstrukcję, której większa część znajduje się pod warstwą ziemi. Nad powierzchnią widoczne jest około pół metra górnych ścian i dachu.

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W dachu znajduje się otwór zamknięty żelazną kratą, a do wody prowadzą kamienne schody. Według publikacji studnia przetrwała przez stulecia, między innymi dlatego, że muzułmanie również uważają to miejsce za święte. W pobliżu znajdują się inne studnie zamknięte okrągłymi kamieniami, a pasterze nadal przyprowadzają tu bydło do wodopoju.

Żydowskie tradycje Harranu

Przez kilka stuleci Żydzi z Urfy, Izmiru, Konstantynopola, dzisiejszego Stambułu oraz północnego Iraku gromadzili się przy studni na rodzinnych piknikach podczas Tu be-Aw, żydowskiego święta miłości. Takie spotkania były również okazją do poznawania się przez młodych ludzi.

Tradycja osłabła po zmniejszeniu się społeczności żydowskich w Harranie, gdy większość rodzin przeniosła się do Izraela. W ostatnich latach rabin Mendy Chitrik, przedstawiciel ruchu Chabad w Stambule, próbował wskrzesić ten zwyczaj. Miejscowi wierzą w lecznicze właściwości wody ze studni. W pobliżu kompleksu działają kawiarnie i sklepy z pamiątkami.

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