В Харране на юго-востоке Турции после реконструкции вновь открыли для посетителей колодец, который местные жители называют Yakup Kuyusu, или колодцем Иакова. Территорию достопримечательности обновили Министерство туризма Турции и муниципалитет Харрана, сообщает Jerusalem Post.

Колодец и каменное сооружение над ним сейчас находятся в ухоженном общественном саду. На открытие после реконструкции власти пригласили авторов туристических материалов из разных стран.

Каменное сооружение над колодцем

Место связывают с библейским рассказом о встрече Иакова и Рахили, описанной в 29-й главе Книги Бытия. Над колодцем построили каменное сооружение, большая часть которого находится под слоем грунта. Над поверхностью видно примерно полметра верхних стен и крыши.

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В крыше есть отверстие, закрытое железной решеткой, а к воде ведут каменные ступени. По данным издания, колодец сохранился на протяжении веков, в том числе потому, что мусульмане также считают это место священным. Рядом расположены другие колодцы, закрытые круглыми камнями, а пастухи до сих пор приводят сюда скот на водопой.

Еврейские традиции Харрана

На протяжении нескольких столетий евреи из Урфы, Измира, Константинополя, нынешнего Стамбула и севера Ирака собирались у колодца на семейные пикники во время Ту бе-Ав — еврейского праздника любви. Такие встречи также были возможностью для знакомств молодых людей.

Традиция пришла в упадок после сокращения еврейских общин Харрана, когда большинство семей переехали в Израиль. В последние годы раввин Менди Читрик, представитель движения Хабад в Стамбуле, пытался возродить этот обычай. Местные жители верят в целебные свойства воды из колодца. Возле комплекса работают кафе и сувенирные магазины.

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