苏丹与南苏丹之间存在争议的阿卜耶伊地区阿米耶特市场遭无人机袭击，造成至少153人死亡。袭击还引发附近一处燃料仓库起火，截至周二火势仍在持续，France 24报道。

死亡人数持续上升

阿卜耶伊行政当局代理新闻部长约汉娜·阿科尔·恩戈尔表示，袭击发生在周一约11时，目标是位于阿卜耶伊镇以北的市场。他说，在火灾持续期间，伤亡人数不断上升。该燃料仓库向当地企业供应燃料。

恩戈尔将此次袭击归咎于苏丹军方。与此同时，袭击动机尚未确定，美联社无法独立证实究竟是谁发动了袭击。苏丹军方未回应置评请求。

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伤者被送往医院

无国界医生组织表示，超过20名伤者被送往阿米耶特贝克医院，其中包括危重人员和烧伤患者。该组织的医疗团队正与南苏丹卫生部工作人员共同工作。

南苏丹外交部也指责苏丹军方，称袭击击中了市场内多个地点。该部门召见苏丹大使以表达抗议，呼吁避免采取威胁平民及其财产的行动，并通过外交渠道解决有关阿卜耶伊的问题。

阿米耶特市场是恩戈克丁卡族和米塞里亚族社区的贸易中心。石油资源丰富的阿卜耶伊地区的地位，在2005年和平协议以及南苏丹于2011年宣布独立后仍未得到解决。

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