Co najmniej 153 osoby zginęły w wyniku ataku drona na targ Amiet w spornym regionie Abyei między Sudanem a Sudanem Południowym. Atak wywołał również pożar na pobliskim składzie paliwa, który według stanu na wtorek nadal trwał, podaje France 24.

Liczba ofiar śmiertelnych rosła

Pełniący obowiązki ministra informacji administracji Abyei, Johanna Akol Ngor, oświadczył, że atak nastąpił w poniedziałek około godziny 11:00 na targ położony na północ od miasta Abyei. Według niego liczba ofiar nadal rosła, gdy pożar trwał. Skład paliwa zaopatrywał lokalne przedsiębiorstwa w paliwo.

Ngor obarczył odpowiedzialnością za atak sudańskie wojsko. Jednocześnie motyw ataku nie został jeszcze ustalony, a Associated Press nie mogła niezależnie potwierdzić, kto dokładnie przeprowadził atak. Sudańskie wojsko nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

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Rannych przewieziono do szpitala

Organizacja Lekarze bez Granic poinformowała, że do szpitala Amiet Bek przewieziono ponad 20 rannych, w tym osoby w stanie krytycznym i pacjentów z oparzeniami. Zespoły medyczne organizacji pracują razem z personelem Ministerstwa Zdrowia Sudanu Południowego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu Południowego również oskarżyło sudańskie wojsko, oświadczając, że atak uderzył w kilka miejsc na targu. Resort wezwał ambasadora Sudanu, aby wyrazić protest, zaapelował o powstrzymanie się od działań zagrażających cywilom i ich mieniu oraz o rozwiązywanie kwestii dotyczących Abyei drogą dyplomatyczną.

Targ Amiet jest centrum handlowym dla społeczności Ngok Dinka i Misseriya. Status bogatego w ropę regionu Abyei pozostał nierozstrzygnięty po porozumieniu pokojowym z 2005 roku i ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy w 2011 roku.

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