Удар дрона по ринку в Аб’єї забрав щонайменше 153 життя — France 24

Щонайменше 153 людини загинули внаслідок удару безпілотника по ринку Аміет у спірному регіоні Аб'єй між Суданом і Південним Суданом. Удар також спричинив пожежу на сусідньому паливному складі, яка станом на вівторок тривала, повідомляє France 24.

Кількість загиблих зростала

Виконувач обов'язків міністра інформації адміністрації Аб'єя Йоганна Аколь Нгор заявив, що удару завдали в понеділок близько 11:00 по ринку, розташованому на північ від міста Аб'єй. За його словами, кількість жертв продовжувала зростати, поки тривала пожежа. Паливний склад постачав пальне місцевим підприємствам.

Нгор поклав відповідальність за атаку на суданських військових. Водночас мотив удару наразі не встановлений, а Associated Press не зміг незалежно підтвердити, хто саме здійснив напад. Суданські військові не відповіли на запит про коментар.

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Поранених доправили до лікарні

Організація «Лікарі без кордонів» повідомила, що до лікарні «Амет Бек» доправили понад 20 поранених, серед яких є люди у критичному стані та пацієнти з опіками. Медичні команди організації працюють разом із персоналом Міністерства охорони здоров'я Південного Судану.

Міністерство закордонних справ Південного Судану також звинуватило суданських військових, заявивши, що атака вразила кілька місць на ринку. Відомство викликало посла Судану для висловлення протесту, закликало утримуватися від дій, що загрожують цивільним і їхньому майну, та вирішувати питання щодо Аб'єя дипломатичними каналами.

Ринок Аміет є торговельним центром для громад нгок-динка та міссерія. Статус багатого на нафту регіону Аб'єй залишився неврегульованим після мирної угоди 2005 року та проголошення незалежності Південного Судану у 2011 році.

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