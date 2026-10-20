По меньшей мере 153 человека погибли в результате удара беспилотника по рынку Амиет в спорном регионе Абьей между Суданом и Южным Суданом. Удар также вызвал пожар на расположенном рядом топливном складе, который по состоянию на вторник продолжался, сообщает France 24.

Число погибших росло

Исполняющий обязанности министра информации администрации Абьея Йоханна Аколь Нгор заявил, что удар был нанесен в понедельник около 11:00 по рынку, расположенному к северу от города Абьей. По его словам, число жертв продолжало расти, пока длился пожар. Топливный склад поставлял горючее местным предприятиям.

Нгор возложил ответственность за атаку на суданских военных. В то же время мотив удара пока не установлен, а Associated Press не смогло независимо подтвердить, кто именно осуществил нападение. Суданские военные не ответили на запрос о комментарии.

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Раненых доставили в больницу

Организация «Врачи без границ» сообщила, что в больницу «Амиет Бек» доставили более 20 раненых, среди которых есть люди в критическом состоянии и пациенты с ожогами. Медицинские команды организации работают вместе с персоналом Министерства здравоохранения Южного Судана.

Министерство иностранных дел Южного Судана также обвинило суданских военных, заявив, что атака поразила несколько мест на рынке. Ведомство вызвало посла Судана для выражения протеста, призвало воздерживаться от действий, угрожающих гражданским лицам и их имуществу, и решать вопросы, касающиеся Абьея, дипломатическими каналами.

Рынок Амиет является торговым центром для общин нгок-динка и миссерия. Статус богатого нефтью региона Абьей остался неурегулированным после мирного соглашения 2005 года и провозглашения независимости Южного Судана в 2011 году.

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