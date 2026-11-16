英国政府未估算英格兰产科病房维修费用——《卫报》

英国政府无法说明维修或更换英格兰需要大规模翻新或面临迫在眉睫的严重故障风险的产科和新生儿病房所需的费用。卫生和社会保健部的卡琳·史密斯在回复自由民主党卫生事务发言人海伦·摩根的议会质询时作出了这一表示，《卫报》报道。

摩根指责大臣们拿母亲、婴儿和医护人员的安全冒险。她表示，尽管有人就数十个产科病房的状况发出警告，政府至今仍没有成本估算。

安全问题

2025年9月，英格兰国民保健服务体系表示，43%的产科和新生儿病房因基础设施状况不佳而未达到基本安全标准。在此前三年中，共记录了14,519起临床服务因场所实体状况不佳而中断或受到影响的事件报告。

监管机构护理质量委员会在2024年警告称，由于空间不足、场所陈旧、手术室短缺，以及在某些情况下缺少可挽救生命的设备，妇女和婴儿面临严重风险。英格兰国民保健服务体系评估认为，供电问题和失灵的护士呼叫系统给员工带来额外压力，并可能延误包括计划性剖宫产在内的程序。

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危险状况的例子

在对萨默塞特郡汤顿市Musgrove Park医院产科服务进行的夏季审查中指出，其产科病房已过时，且不适合提供21世纪的医疗服务。审查还发现屋顶漏水和病房温度问题，而产前病房因处于危险状态由金属支撑物支撑。

9月，Musgrove Park管理层承认，该病房老旧、过时且拥挤。在此之前，护理质量委员会的检查人员记录到临床区域进水，以及产后病房的墙壁和天花板出现霉菌。

在斯托克波特的Stepping Hill医院，朱尔斯·威尔金森称，在其妻子分娩期间，一个灯具从天花板脱落，他托住该灯具长达一小时。该灯具险些砸中一名助产士。该机构负责人卡伦·詹姆斯认为，医院需要4亿英镑才能保障患者和工作人员的安全。

在上个月的预算中，大臣们在未来四年内将NHS资本预算削减了10亿英镑。与此同时，根据最新官方数据，解决NHS积压维护需求的成本已升至173亿英镑。卫生部表示，自2025年4月以来，已拨款2.71亿英镑用于消除产科和新生儿设施中关键风险的项目，并宣布投入超过15亿英镑改善NHS建筑和设施。

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