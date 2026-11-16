W Wielkiej Brytanii rząd nie jest w stanie podać kosztów remontu lub wymiany oddziałów położniczych i neonatologicznych w Anglii, które wymagają znaczącej modernizacji lub są poważnie zagrożone rychłą awarią. Karin Smyth z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała o tym w odpowiedziach na pytania parlamentarne Helen Morgan, rzeczniczki Liberalnych Demokratów ds. zdrowia, pisze The Guardian.

Morgan oskarżyła ministrów o narażanie bezpieczeństwa matek, niemowląt i personelu medycznego. Jak stwierdziła, rząd nadal nie ma kosztorysu mimo ostrzeżeń dotyczących stanu dziesiątek oddziałów położniczych.

Problemy z bezpieczeństwem

We wrześniu 2025 roku NHS England poinformowała, że 43% oddziałów położniczych i neonatologicznych nie spełniało podstawowych standardów bezpieczeństwa z powodu niewłaściwego stanu infrastruktury. W ciągu poprzednich trzech lat odnotowano 14 519 zgłoszeń przypadków, w których świadczenie usług klinicznych zostało przerwane lub dotknięte złym stanem technicznym pomieszczeń.

Regulator Care Quality Commission ostrzegał w 2024 roku przed poważnymi zagrożeniami dla kobiet i niemowląt wynikającymi z braku przestrzeni, przestarzałych pomieszczeń, niedoboru sal operacyjnych, a w niektórych przypadkach także sprzętu mogącego ratować życie. Problemy z zasilaniem elektrycznym i niesprawne systemy przywoływania pielęgniarek, według NHS England, stanowią dodatkowe obciążenie dla personelu i mogą opóźniać procedury, w tym planowane cesarskie cięcia.

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Przykłady złego stanu technicznego

W letnim przeglądzie oddziału położniczego szpitala Musgrove Park w Taunton, w hrabstwie Somerset, wskazano, że jego oddział położniczy jest przestarzały i nieprzystosowany do świadczenia opieki medycznej w XXI wieku. Przegląd wykazał również przeciekający dach oraz problemy z temperaturą na oddziałach, a oddział przedporodowy jest podtrzymywany metalowymi podporami z powodu złego stanu technicznego.

We wrześniu kierownictwo Musgrove Park przyznało, że oddział jest stary, przestarzały i ciasny. Wcześniej inspektorzy Care Quality Commission odnotowali przedostawanie się wody do obszarów klinicznych oraz pleśń na ścianach i sufitach oddziału poporodowego.

W szpitalu Stepping Hill w Stockport Jules Wilkinson powiedział, że podczas porodu jego żony z sufitu oderwała się oprawa oświetleniowa, którą przez godzinę podtrzymywał. Oprawa omal nie uderzyła położnej. Dyrektor placówki Karen James uważa, że szpital potrzebuje 400 mln funtów, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

W budżecie z ubiegłego miesiąca ministrowie zmniejszyli budżet kapitałowy NHS o 1 mld funtów w ciągu najbliższych czterech lat. Jednocześnie, według najnowszych danych oficjalnych, koszt usunięcia nagromadzonych potrzeb NHS w zakresie konserwacji wzrósł do 17,3 mld funtów. Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że od kwietnia 2025 roku przeznaczyło 271 mln funtów na projekty eliminujące krytyczne zagrożenia w placówkach położniczych i neonatologicznych, a także zapowiedziało ponad 1,5 mld funtów na poprawę budynków i obiektów NHS.

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