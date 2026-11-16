В Великобритании правительство не может назвать стоимость ремонта или замены родильных и неонатальных отделений в Англии, которые нуждаются в значительной модернизации или имеют серьёзный риск неминуемой аварии. Об этом Карин Смит из Министерства здравоохранения и социального обеспечения сообщила в ответах на парламентские запросы представителя Либеральных демократов по вопросам здравоохранения Хелен Морган, пишет The Guardian.

Морган обвинила министров в том, что они ставят под угрозу безопасность матерей, младенцев и медицинского персонала. По её словам, у правительства до сих пор нет сметы, несмотря на предупреждения о состоянии десятков родильных отделений.

Проблемы с безопасностью

В сентябре 2025 года Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что 43% родильных и неонатальных отделений не соответствовали базовым стандартам безопасности из-за ненадлежащего состояния инфраструктуры. За предыдущие три года было зафиксировано 14 519 сообщений о случаях, когда оказание клинических услуг прерывалось или подвергалось влиянию из-за плохого физического состояния помещений.

Регулятор Care Quality Commission в 2024 году предупреждал о серьёзных рисках для женщин и младенцев из-за нехватки пространства, устаревших помещений, недостатка операционных и, в отдельных случаях, оборудования, способного спасать жизни. Проблемы с электроснабжением и неисправные системы вызова медсестёр, по оценке NHS England, создают дополнительную нагрузку на персонал и могут задерживать процедуры, включая плановые кесаревы сечения.

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Примеры аварийного состояния

В летнем обзоре службы родовспоможения больницы Musgrove Park в Тонтоне, графство Сомерсет, отмечалось, что её родильное отделение устарело и не приспособлено для оказания медицинской помощи XXI века. Обзор также выявил протекающую крышу и проблемы с температурой в палатах, а дородовое отделение из-за аварийного состояния поддерживается металлическими опорами.

В сентябре руководство Musgrove Park признало, что отделение старое, устаревшее и тесное. До этого инспекторы Care Quality Commission зафиксировали попадание воды в клинические зоны и плесень на стенах и потолках послеродового отделения.

В больнице Stepping Hill в Стокпорте Джулс Уилкинсон рассказал, что во время родов его жены с потолка оторвался светильник, который он удерживал в течение часа. Светильник едва не попал в акушерку. Руководитель учреждения Карен Джеймс считает, что больнице необходимо 400 млн фунтов стерлингов для гарантирования безопасности пациентов и персонала.

В бюджете прошлого месяца министры сократили капитальный бюджет NHS на 1 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырёх лет. В то же время, согласно последним официальным данным, стоимость устранения накопившихся потребностей NHS в техническом обслуживании выросла до 17,3 млрд фунтов стерлингов. Министерство здравоохранения заявило, что с апреля 2025 года направило 271 млн фунтов на проекты по устранению критических рисков в родильных и неонатальных помещениях, а также объявило о выделении более 1,5 млрд фунтов на улучшение зданий и объектов NHS.

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