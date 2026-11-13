以色列警方和国家安全局辛贝特拘留了一名男子，他涉嫌在约旦河西岸盖瓦-本雅明附近的哈尼纳农场纵火焚烧一辆汽车，并企图实施持刀袭击。据《耶路撒冷邮报》报道，执法机构发表了联合声明。

涉嫌纵火和袭击

据调查，事件发生于10月5日。嫌疑人是一名约30岁的男子，来自巴勒斯坦村庄拉蒙；他携带一个燃气打火机和一把刀刃长约10厘米的刀来到农场。

调查人员认为，他点燃了一辆汽车，随后持刀威胁农场居民。当地居民发现该男子后将其制止，并报警。冲突期间，嫌疑人受了轻伤，随后被送往医院。

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辛贝特参与调查

本雅明警方人员和犹太和撒马利亚区的法医人员在现场工作。他们收集了证据，并缴获了一把刀和一个打火机；调查人员认为，这些物品可能在事件中被使用。

调查随后移交给犹太和撒马利亚区警方中央单位，该单位与辛贝特共同开展工作。据警方和安全部门称，该男子在审讯中承认，他原本打算刺伤一名定居者。

法院多次延长对该嫌疑人的羁押期限。调查结束后，检察官就其涉嫌谋杀未遂和策划敌对军事活动提交了声明，并请求在后续司法程序期间继续羁押他。

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