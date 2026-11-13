В Израиле полиция и служба безопасности Шин Бет задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля и попытке нападения с ножом возле фермы Ханина рядом с Гева-Биньямином на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на совместное заявление правоохранительных органов.

Подозрение в поджоге и нападении

По данным следствия, инцидент произошел 5 октября. Подозреваемый — мужчина около 30 лет из палестинской деревни Раммун — пришел на ферму с газовой зажигалкой и ножом с лезвием длиной примерно 10 сантиметров.

Следователи считают, что он поджег автомобиль, а затем угрожал ножом жителям фермы. Местные жители заметили мужчину, остановили его и вызвали полицию. Во время стычки подозреваемый получил легкие травмы, после чего его доставили в больницу.

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Расследование с участием Шин Бет

На месте работали сотрудники полиции Биньямина и криминалисты округа Иудея и Самария. Они собрали доказательства и изъяли нож и зажигалку, которые, по версии следствия, могли быть использованы во время инцидента.

Расследование позднее передали центральному подразделению полиции округа Иудея и Самария, которое работало совместно с Шин Бет. По информации полиции и службы безопасности, во время допроса мужчина признал, что намеревался нанести ножевое ранение одному из поселенцев.

Суд неоднократно продлевал срок содержания подозреваемого под стражей. После завершения расследования прокуроры подали в отношении него заявление по подозрению в покушении на убийство и планировании враждебной военной деятельности, а также попросили оставить его под стражей на время дальнейших судебных процедур.

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