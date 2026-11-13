W Izraelu policja i służba bezpieczeństwa Szin Bet zatrzymały mężczyznę podejrzanego o podpalenie samochodu i próbę ataku nożem w pobliżu farmy Hanina koło Gewa Binjamin na Zachodnim Brzegu. Poinformował o tym „The Jerusalem Post”, powołując się na wspólne oświadczenie organów ścigania.

Podejrzenie podpalenia i ataku

Według ustaleń śledztwa do incydentu doszło 5 października. Podejrzany — mężczyzna około 30. roku życia z palestyńskiej wsi Rammuna — przyszedł na farmę z zapalniczką gazową i nożem o ostrzu długości około 10 centymetrów.

Śledczy uważają, że podpalił samochód, a następnie groził nożem mieszkańcom farmy. Miejscowi zauważyli mężczyznę, zatrzymali go i wezwali policję. Podczas szarpaniny podejrzany doznał lekkich obrażeń, po czym został przewieziony do szpitala.

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Śledztwo z udziałem Szin Bet

Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji w Binjaminie oraz kryminalistycy z okręgu Judei i Samarii. Zebrali dowody i zabezpieczyli nóż oraz zapalniczkę, które według śledczych mogły zostać użyte podczas incydentu.

Śledztwo następnie przekazano centralnej jednostce policji okręgu Judei i Samarii, która pracowała wspólnie z Szin Bet. Według policji i służby bezpieczeństwa podczas przesłuchania mężczyzna przyznał, że zamierzał ugodzić nożem jednego z osadników.

Sąd kilkakrotnie przedłużał okres tymczasowego aresztowania podejrzanego. Po zakończeniu śledztwa prokuratorzy złożyli wobec niego oświadczenie w związku z podejrzeniem usiłowania zabójstwa i planowania wrogiej działalności wojskowej oraz wnieśli o pozostawienie go w areszcie na czas dalszych postępowań sądowych.

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