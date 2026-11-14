以色列拘留了一名32岁的巴特亚姆居民，此人涉嫌参与在保加利亚索非亚发生的83岁安德烈·阿塔纳索夫遇害案。该男子根据临时拘捕令被拘留，以便随后被引渡至保加利亚，《耶路撒冷邮报》报道。

索非亚地铁袭击事件

阿塔纳索夫曾在圣克莱门特·奥赫里德斯基索非亚大学生物学院任教多年。他在“若利奥-居里”地铁站的电梯内遭到殴打。10月15日，他被发现时已失去意识，身上有多处伤势，随后被送往索非亚圣安娜医院，并在那里去世。

阿塔纳索夫去世后，保加利亚执法部门在索非亚市检察院监督下启动了谋杀案调查。调查人员收集了车站附近的监控录像，并核查了可能与财务纠纷有关的个人冲突这一说法。袭击动机在调查初期未得到官方确认。

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引渡程序

保加利亚警方此前曾表示，正在追捕一名外国人；据其掌握的信息，此人在袭击后离开了该国。嫌疑人最初被认定为希腊公民。据保加利亚媒体The Telegraph和保加利亚内政部消息人士称，嫌疑人与死者相识多年，但两人的关系在一次争执后恶化。

此次拘留由特拉维夫区警方“阿亚隆”打击犯罪部门的警员执行，并与以色列警方各部门、检察机关以及保加利亚警方合作。被拘留者须作为引渡程序的一部分出庭接受以色列法院审理。

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