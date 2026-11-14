W Izraelu zatrzymano 32-letniego mieszkańca Bat Jam, podejrzanego o udział w zabójstwie 83-letniego Andrieja Atanasowa w Sofii w Bułgarii. Mężczyznę zatrzymano na podstawie tymczasowego nakazu w celu dalszej ekstradycji do Bułgarii, poinformował „Jerusalem Post”.

Atak w sofijskim metrze

Atanasow, który przez wiele lat wykładał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, został pobity w windzie na stacji metra „Żoliot-Kiuri”. Znaleziono go nieprzytomnego 15 października z licznymi obrażeniami i przewieziono do szpitala św. Anny w Sofii, gdzie zmarł.

Po śmierci Atanasowa bułgarskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa pod nadzorem Prokuratury Miejskiej w Sofii. Śledczy zbierali nagrania z kamer monitoringu w pobliżu stacji i sprawdzali wersję dotyczącą osobistego konfliktu, który mógł być związany ze sporem finansowym. Motyw ataku nie został oficjalnie potwierdzony na początkowym etapie śledztwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Postępowanie ekstradycyjne

Bułgarska policja wcześniej informowała o poszukiwaniach cudzoziemca, który według jej danych po ataku opuścił kraj. Początkowo podejrzanego zidentyfikowano jako obywatela Grecji. Według bułgarskiego wydania The Telegraph oraz źródeł w bułgarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podejrzany i zmarły znali się od wielu lat, jednak ich relacje pogorszyły się po sporze.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze jednostki do walki z przestępczością „Ajalon” policji okręgu Tel Awiw we współpracy z jednostkami policji Izraela, prokuraturą i policją bułgarską. Zatrzymany ma stanąć przed izraelskim sądem w ramach procedury ekstradycyjnej.

Czytaj nas na