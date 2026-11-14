В Израиле задержали 32-летнего жителя Бат-Яма, которого подозревают в причастности к убийству 83-летнего Андрея Атанасова в Софии, Болгария. Мужчину задержали на основании временного ордера для последующей экстрадиции в Болгарию, сообщает Jerusalem Post.

Нападение в метро Софии

Атанасов, который много лет преподавал на факультете биологии Софийского университета Святого Климента Охридского, был избит в лифте станции метро «Жолио-Кюри». Его нашли без сознания 15 октября с многочисленными травмами и доставили в больницу Святой Анны в Софии, где он умер.

После смерти Атанасова болгарские правоохранительные органы начали расследование убийства под надзором городской прокуратуры Софии. Следователи собирали записи камер наблюдения возле станции и проверяли версию о личном конфликте, который мог быть связан с финансовым спором. Мотив нападения официально не подтвердили на начальном этапе расследования.

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Производство по экстрадиции

Болгарская полиция ранее сообщала о розыске иностранца, который, по ее данным, после нападения покинул страну. Изначально подозреваемого идентифицировали как гражданина Греции. По данным болгарского издания The Telegraph и источников в МВД Болгарии, подозреваемый и погибший были знакомы много лет, однако их отношения ухудшились после спора.

Задержание провели сотрудники подразделения по борьбе с преступностью «Аялон» полиции округа Тель-Авив во взаимодействии с подразделениями полиции Израиля, прокуратурой и болгарской полицией. Задержанный должен предстать перед израильским судом в рамках процедуры экстрадиции.

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