В Ізраїлі затримали підозрюваного у вбивстві колишнього викладача в Софії — Jerusalem Post

В Ізраїлі затримали 32-річного жителя Бат-Яма, якого підозрюють у причетності до вбивства 83-річного Андрія Атанасова в Софії, Болгарія. Чоловіка затримали на підставі тимчасового ордера для подальшої екстрадиції до Болгарії, повідомляє Jerusalem Post.

Напад у метро Софії

Атанасов, який багато років викладав на факультеті біології Софійського університету Святого Климента Охридського, зазнав побиття в ліфті станції метро «Жоліо-Кюрі». Його знайшли непритомним 15 жовтня з численними травмами та доправили до лікарні Святої Анни в Софії, де він помер.

Після смерті Атанасова болгарські правоохоронці відкрили розслідування вбивства під наглядом міської прокуратури Софії. Слідчі збирали записи камер спостереження поблизу станції та перевіряли версію про особистий конфлікт, який міг бути пов’язаний із фінансовою суперечкою. Офіційно мотив нападу на початковому етапі розслідування не підтвердили.

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Провадження щодо екстрадиції

Болгарська поліція раніше повідомляла про розшук іноземця, який, за її даними, після нападу залишив країну. Спочатку підозрюваного ідентифікували як громадянина Греції. За даними болгарського видання The Telegraph та джерел у МВС Болгарії, підозрюваний і загиблий були знайомі багато років, однак їхні стосунки погіршилися після суперечки.

Затримання провели співробітники підрозділу боротьби зі злочинністю «Аялон» поліції Тель-Авівського округу у взаємодії з підрозділами поліції Ізраїлю, прокуратурою та болгарською поліцією. Затриманий має постати перед ізраїльським судом у межах процедури екстрадиції.

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