一名在加沙地带UNRWA学校工作了15年的巴勒斯坦教师表示，她在批评教学材料后受到威胁。据《耶路撒冷邮报》报道，援引《纽约邮报》的采访，这名40岁的教育工作者称，学校工作人员鼓励学生憎恨犹太人，并美化哈马斯针对以色列的武装斗争。

围绕课程内容的争议

这名地理教师说，她开始在UNRWA工作，是因为她认为在联合国支持下的学校能够保护儿童免受哈马斯暴力文化的影响。然而，她称现实情况并非如此。

她讲述了一堂六年级历史课：另一名教师据称将巴勒斯坦人的苦难归咎于犹太人，并将哈马斯的成立解释为对历史不公的纠正。该教育工作者称，在另一起事件中，一名教师鼓励女学生继续哈马斯反对犹太人的斗争，之后还向同事谈及她向儿童灌输的观点。

关于威胁的说法

这名教师说，在因女学生课程内容与一名同事发生争执后，数天后，一名学校高级官员手持剪刀走向她并威胁她。这名教育工作者称，此后她不再表达反对意见。

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她还表示，自己没有向校方管理层反映，因为她不知道哪些官员可能与哈马斯有联系，并担心家人的安全。她称，所描述的事件发生在加沙市的一所UNRWA学校；该校因战争关闭，并被改造成流离失所巴勒斯坦人的避难所。

针对UNRWA指控的背景

出于安全考虑，这名教师的姓名没有被公开。她表示，教育系统中的激进化可能引发新的暴力，而由于战争以及加沙地带儿童的苦难，风险已加剧。

《耶路撒冷邮报》指出，UNRWA此前曾被指控在教育系统中传播反犹内容和美化恐怖主义。在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，联合国调查发现了9名UNRWA雇员可能参与该袭击的资料，随后该机构宣布解雇他们。UNRWA未回应有关这名教师证词的问询。

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