Палестинская учительница, которая 15 лет работала в школах UNRWA в секторе Газа, заявила, что после критики учебных материалов ей угрожали. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на интервью New York Post, 40-летняя педагог утверждает, что сотрудники школ поощряли учеников ненавидеть евреев и прославляли вооруженную борьбу ХАМАС против Израиля.

Спор из-за содержания уроков

По словам учительницы географии, она начала работать в UNRWA, поскольку считала, что школа под эгидой ООН сможет защитить детей от культуры насилия ХАМАС. Однако, по ее утверждению, реальность оказалась иной.

Она рассказала об уроке истории в шестом классе, во время которого другая учительница якобы возлагала на евреев вину за страдания палестинцев и объясняла создание ХАМАС как исправление исторической несправедливости. В другом случае, как утверждает педагог, учительница призывала учениц продолжать борьбу ХАМАС против евреев, а позднее говорила коллегам о взглядах, которые прививает детям.

Заявление об угрозах

После спора с коллегой из-за содержания занятий для учениц к учительнице, по ее словам, через несколько дней подошла старшая сотрудница школы, держа ножницы, и угрожала ей. Педагог утверждает, что после этого перестала высказывать возражения.

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Она также заявила, что не обращалась к администрации, поскольку не знала, кто из должностных лиц может иметь связи с ХАМАС, и опасалась за безопасность своей семьи. Описанные ею случаи, по ее словам, произошли в школе UNRWA в городе Газа, которую закрыли из-за войны и превратили в убежище для перемещенных палестинцев.

Контекст претензий к UNRWA

Имя учительницы не разглашалось из соображений безопасности. Она заявила, что радикализация в системе образования может привести к новому насилию, а риск усилился из-за войны и страданий детей в секторе Газа.

Jerusalem Post отмечает, что UNRWA ранее сталкивалось с обвинениями в распространении антисемитского контента и прославлении терроризма в образовательной системе. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года расследование ООН выявило данные о возможной причастности девяти сотрудников UNRWA к атаке, после чего агентство сообщило об их увольнении. UNRWA не ответило на запрос относительно свидетельств учительницы.

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