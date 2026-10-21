Palestyńska nauczycielka, która przez 15 lat pracowała w szkołach UNRWA w Strefie Gazy, oświadczyła, że grożono jej po tym, jak skrytykowała materiały edukacyjne. Jak informuje Jerusalem Post, powołując się na wywiad dla New York Post, 40-letnia pedagożka twierdzi, że pracownicy szkół zachęcali uczniów do nienawiści wobec Żydów i gloryfikowali zbrojną walkę Hamasu przeciwko Izraelowi.

Spór o treść lekcji

Według nauczycielki geografii zaczęła ona pracę w UNRWA, ponieważ uważała, że szkoła pod auspicjami ONZ będzie mogła chronić dzieci przed kulturą przemocy Hamasu. Jednak, jak twierdzi, rzeczywistość okazała się inna.

Opowiedziała o lekcji historii w szóstej klasie, podczas której inna nauczycielka miała obarczać Żydów winą za cierpienia Palestyńczyków i przedstawiać powstanie Hamasu jako naprawienie historycznej niesprawiedliwości. W innym przypadku, jak twierdzi pedagożka, nauczycielka wzywała uczennice do kontynuowania walki Hamasu przeciwko Żydom, a później mówiła kolegom o poglądach, które wpaja dzieciom.

Oświadczenie o groźbach

Po sporze z koleżanką o treść zajęć dla uczennic, jak powiedziała nauczycielka, kilka dni później podeszła do niej starsza urzędniczka szkoły, trzymając nożyczki, i zagroziła jej. Pedagożka twierdzi, że po tym przestała zgłaszać zastrzeżenia.

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Oświadczyła również, że nie zwróciła się do administracji, ponieważ nie wiedziała, którzy urzędnicy mogą mieć powiązania z Hamasem, i obawiała się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Opisane przez nią przypadki miały, według niej, miejsce w szkole UNRWA w mieście Gaza, którą zamknięto z powodu wojny i przekształcono w schronienie dla przesiedlonych Palestyńczyków.

Kontekst zarzutów wobec UNRWA

Nazwiska nauczycielki nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. Oświadczyła ona, że radykalizacja w systemie edukacji może doprowadzić do nowej przemocy, a ryzyko wzrosło z powodu wojny i cierpienia dzieci w Strefie Gazy.

Jerusalem Post zaznacza, że UNRWA wcześniej spotykała się z oskarżeniami o rozpowszechnianie treści antysemickich i gloryfikowanie terroryzmu w systemie edukacji. Po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku śledztwo ONZ ujawniło informacje o możliwym udziale dziewięciu pracowników UNRWA w ataku, po czym agencja poinformowała o ich zwolnieniu. UNRWA nie odpowiedziała na zapytanie dotyczące świadectwa nauczycielki.

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