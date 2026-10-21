对西安附近中国首位皇帝秦始皇陵兵马俑上指纹的研究显示，参与部分雕塑制作的可能不仅有成年男性，还包括女性和未成年人。《南华早报》报道。

分析79枚指纹

由山东大学考古学院副教授沈金一领导的研究团队，分析了在陵墓一号坑T23区域36尊俑上发现的79枚保存完好的指纹。每尊雕塑上有1至5枚不同的指纹，留在头部、手部、铠甲、衣领和脚部。

其中73枚指纹形成于俑的塑形、铸造和组装过程中，另外6枚则形成于预先制作的装饰部件被压到表面时，包括铠甲铆钉和腰带。科学家拍摄了这些痕迹，并测量了随年龄增长而增加的平均指纹脊线宽度。

为评估劳动力构成，研究人员采用了贝叶斯混合模型，该模型分析的是指纹集合，而非根据每一枚单独的痕迹确定个人性别。他们还将古代指纹与不同年龄和性别人士的现代数据进行了比对。

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对工匠构成的评估

根据研究人员的计算，约45%的指纹可能属于成年男性，近32.7%属于成年女性，22.3%属于15岁以下的未成年人。按照秦朝法律，15岁是成年的界限。

此前人们认为，秦朝统治时期，即公元前221年至公元前207年，大规模手工业生产完全由成年男性进行。与此同时，漆器上的铭文和该时期的法律文件表明，女性和儿童曾在国家监管下参与手工业劳动。

结论的局限性

作者强调，T23区域只是第一座坑的一个局部。因此，研究结果可能反映的是某个生产小组或某一特定工作阶段的劳动组织，而非整个项目。秦始皇于公元前210年去世后，兵马俑与他一同下葬；1974年，当地居民挖井时发现了兵马俑。

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