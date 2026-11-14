美国副总统J.D. 万斯正在认真考虑，在共和党于中期选举中遭受重大损失后，不参加2028年总统选举。据《耶路撒冷邮报》报道，CNN援引了约十名该政治人物的盟友和顾问的消息。

万斯此前在共和党初选选民的早期民调中领先，但其盟友承认，获得党内提名的道路已不再得到保证。支持万斯的保守派组织American Principles Project主席特里·席林表示，潜在候选人的竞争格局变得更加开放，且没有明显的继任者。

与伊朗的战争和选举结果

据CNN报道，万斯考量的主要因素之一是与伊朗的战争。他的一名盟友告诉该电视台，如果战争持续下去，没有任何共和党人在2028年有机会获胜。在11月3日的选举中，民主党赢得了此前由共和党控制的七个参议院席位，其中包括万斯此前在俄亥俄州的参议员席位。

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投票次日，万斯在X上发布了一篇617字的帖子，将共和党的失败归咎于这场战争。他还呼吁重新审视美国与以色列的关系。据CNN报道，接近这名政治人物的人士还指出，MAGA运动内部存在分歧，以及他的年轻家庭的情况；这个家庭在今年夏天有了第四个孩子。

特朗普的反应和可能的对手

据CNN报道，美国总统唐纳德·特朗普事先获悉万斯的帖子，并在公开场合对此作出了克制的回应。与此同时，该电视台两名知情消息人士表示，特朗普私下指责副总统没有为发动战争的决定辩护。上周日，特朗普对记者表示，万斯本应补充说，他会再次作出同样的决定。

周四，特朗普将万斯从由其领导的伊朗谈判中撤出，要求他专注于腐败问题。万斯在2028年争取共和党提名的可能竞争对手包括佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯、得克萨斯州参议员特德·克鲁兹和佐治亚州州长布赖恩·肯普。特朗普尚未表示准备在初选中支持谁。

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