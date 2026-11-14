Wiceprezydent USA J.D. Vance poważnie rozważa możliwość niewystartowania w wyborach prezydenckich w 2028 roku po znaczących stratach Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na CNN, która przytoczyła wypowiedzi około tuzina sojuszników i doradców polityka.

Vance wcześniej prowadził we wczesnych sondażach wśród republikańskich wyborców prawyborów, jednak jego współpracownicy przyznają, że droga do partyjnej nominacji nie jest już gwarantowana. Prezes konserwatywnej organizacji American Principles Project Terry Schilling, który popiera Vance’a, oświadczył, że grono potencjalnych kandydatów stało się bardziej otwarte i nie ma oczywistego następcy.

Wojna z Iranem i wyniki wyborów

Według CNN jednym z głównych czynników rozważań Vance’a jest wojna z Iranem. Jeden z jego sojuszników powiedział stacji, że żaden republikanin nie będzie miał szans na zwycięstwo w 2028 roku, jeśli wojna będzie trwała. W wyborach 3 listopada demokraci zdobyli siedem miejsc w Senacie, które wcześniej kontrolowali republikanie, w tym dawne miejsce senatorskie Vance’a w Ohio.

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Następnego dnia po głosowaniu Vance opublikował na X wpis liczący 617 słów, w którym obarczył wojnę odpowiedzialnością za porażkę republikanów. Wezwał także do przeglądu relacji USA z Izraelem. Według CNN osoby bliskie politykowi wskazywały również na różnice wewnątrz ruchu MAGA oraz sytuację jego młodej rodziny, która tego lata powiększyła się do czworga dzieci.

Reakcja Trumpa i możliwi rywale

Według CNN prezydent USA Donald Trump został wcześniej poinformowany o wpisie Vance’a i publicznie zareagował na niego powściągliwie. Jednocześnie dwóch poinformowanych rozmówców stacji oświadczyło, że prywatnie Trump zarzucał wiceprezydentowi, iż nie bronił decyzji o rozpoczęciu wojny. W minioną niedzielę Trump powiedział dziennikarzom, że Vance powinien był dodać, iż ponownie podjąłby taką samą decyzję.

W czwartek Trump odsunął Vance’a od negocjacji dotyczących Iranu, którym ten przewodził, polecając mu skoncentrować się na kwestiach korupcji. Wśród prawdopodobnych rywali Vance’a w walce o republikańską nominację w 2028 roku wymieniani są gubernator Florydy Ron DeSantis, senator z Teksasu Ted Cruz oraz gubernator Georgii Brian Kemp. Trump nie oświadczył jeszcze, kogo jest gotów poprzeć w prawyborach.

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