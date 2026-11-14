Віцепрезидент Венс може не брати участі у виборах 2028 року — Jerusalem Post

Віцепрезидент США Джей Ді Венс серйозно розглядає можливість не висувати свою кандидатуру на президентських виборах 2028 року після значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на CNN, яка послалася приблизно на десяток союзників і радників політика.

Венс раніше лідирував у ранніх опитуваннях серед виборців-республіканців на праймеріз, однак його соратники визнають, що шлях до висунення від партії вже не є гарантованим. Президент консервативної організації American Principles Project Террі Шиллінг, який підтримує Венса, заявив, що поле потенційних кандидатів стало відкритішим і очевидного наступника немає.

Війна з Іраном і результати виборів

За даними CNN, одним із головних чинників роздумів Венса є війна з Іраном. Один із його союзників сказав телеканалу, що жоден республіканець не матиме шансів на перемогу у 2028 році, якщо війна триватиме. На виборах 3 листопада демократи здобули сім місць у Сенаті, які до того контролювали республіканці, зокрема й колишнє сенатське місце Венса в Огайо.

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Наступного дня після голосування Венс опублікував у X допис обсягом 617 слів, у якому поклав відповідальність за поразку республіканців на війну. Він також закликав переглянути відносини США з Ізраїлем. За даними CNN, близькі до політика люди також вказували на розбіжності всередині руху MAGA та обставини його молодої родини, у якій цього літа стало четверо дітей.

Реакція Трампа і можливі суперники

За даними CNN, президент США Дональд Трамп був заздалегідь поінформований про допис Венса та публічно відреагував на нього стримано. Водночас двоє обізнаних співрозмовників телеканалу заявили, що приватно Трамп дорікав віцепрезиденту за те, що той не захистив рішення розпочати війну. Минулої неділі Трамп сказав журналістам, що Венс мав додати, що ухвалив би таке саме рішення знову.

У четвер Трамп усунув Венса від переговорів щодо Ірану, які той очолював, доручивши йому зосередитися на питаннях корупції. Серед імовірних конкурентів Венса за республіканське висунення у 2028 році називають губернатора Флориди Рона Десантіса, сенатора від Техасу Теда Круза та губернатора Джорджії Браяна Кемпа. Трамп ще не заявляв, кого готовий підтримати на праймеріз.

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