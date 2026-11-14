Вице-президент США Джей Ди Вэнс серьезно рассматривает возможность не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года после значительных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на CNN, которая сослалась примерно на дюжину союзников и советников политика.

Вэнс ранее лидировал в ранних опросах среди избирателей-республиканцев на праймериз, однако его соратники признают, что путь к выдвижению от партии уже не гарантирован. Президент консервативной организации American Principles Project Терри Шиллинг, который поддерживает Вэнса, заявил, что поле потенциальных кандидатов стало более открытым и очевидного преемника нет.

Война с Ираном и результаты выборов

По данным CNN, одним из главных факторов размышлений Вэнса является война с Ираном. Один из его союзников сказал телеканалу, что ни у одного республиканца не будет шансов на победу в 2028 году, если война продолжится. На выборах 3 ноября демократы получили семь мест в Сенате, которые до этого контролировали республиканцы, включая бывшее сенатское место Вэнса в Огайо.

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На следующий день после голосования Вэнс опубликовал в X пост объемом 617 слов, в котором возложил ответственность за поражение республиканцев на войну. Он также призвал пересмотреть отношения США с Израилем. По данным CNN, близкие к политику люди также указывали на разногласия внутри движения MAGA и обстоятельства его молодой семьи, в которой этим летом стало четверо детей.

Реакция Трампа и возможные соперники

По данным CNN, президент США Дональд Трамп был заранее проинформирован о посте Вэнса и публично отреагировал на него сдержанно. В то же время два осведомленных собеседника телеканала заявили, что в частном порядке Трамп упрекал вице-президента за то, что тот не защитил решение начать войну. В прошлое воскресенье Трамп сказал журналистам, что Вэнс должен был добавить, что принял бы такое же решение снова.

В четверг Трамп отстранил Вэнса от переговоров по Ирану, которые тот возглавлял, поручив ему сосредоточиться на вопросах коррупции. Среди вероятных конкурентов Вэнса за республиканское выдвижение в 2028 году называют губернатора Флориды Рона Десантиса, сенатора от Техаса Теда Круза и губернатора Джорджии Брайана Кемпа. Трамп еще не заявлял, кого готов поддержать на праймериз.

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