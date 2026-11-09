美国空军正在寻找能够为佛罗里达州廷德尔空军基地六座F-35A战斗机有顶掩体设计并安装反无人机网具的承包商。正如The War Zone报道，该基地第325合同中队已宣布开展市场调研以寻找承包商，但合同授予尚未得到保证。

保护六座掩体

六座开放式掩体中的每一座长630英尺、宽65英尺、高30英尺，可同时容纳多达六架F-35A。廷德尔基地也经常将飞机直接部署在飞行场地上，包括在“棋盘旗”演习期间。

根据公告条款，掩体北侧和南侧的网具必须能够快速、轻松地移开，以免妨碍飞机的正常进出。其抗拉强度必须至少为200磅，网眼尺寸不得超过三英寸。

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网具要求

该结构必须能够拦截小型第1组无人机，并保持网具的完整性。在美国，这一类别包括最大起飞重量不超过20磅、飞行高度不超过1200英尺、速度不超过100节的飞行器。其中可包括四旋翼飞行器，包括经改装用于打击目标的商用型号。

网具必须耐紫外线和潮湿，能够承受最高400华氏度的温度，并符合迈阿密-戴德县的风荷载要求。优先考虑聚酯或尼龙材料。潜在承包商可在11月13日前提交其提案的详细信息。

该倡议是美国空军就航空基础设施免受无人机威胁的实体保护所进行的更广泛讨论的一部分。美国空军参谋长肯尼斯·维尔斯巴赫上将在7月支持使用低成本被动措施，包括网具，以保护飞机免受小型无人机威胁。

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