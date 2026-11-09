ВВС США ищут подрядчиков, способных спроектировать и установить противодроновые сетки вокруг шести навесных укрытий для истребителей F-35A на авиабазе Тиндалл во Флориде. Как сообщает The War Zone, 325-я контрактная эскадрилья базы объявила исследование рынка для поиска исполнителей, однако заключение контракта пока не гарантировано.

Защита шести укрытий

Каждое из шести открытых укрытий имеет длину 630 футов, ширину 65 футов и высоту 30 футов и может одновременно вмещать до шести F-35A. На базе Тиндалл самолеты также регулярно размещают непосредственно на летном поле, в том числе во время учений Checkered Flag.

Согласно условиям объявления, сетки на северной и южной сторонах укрытий должны быстро и легко сдвигаться, чтобы не препятствовать обычному въезду и выезду самолетов. От них требуется прочность на разрыв не менее 200 фунтов и размер ячеек не более трех дюймов.

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Требования к сеткам

Конструкция должна останавливать малые беспилотники группы 1 и сохранять целостность сетки. В США к этой категории относятся аппараты с максимальной взлетной массой до 20 фунтов, высотой полета до 1200 футов и скоростью до 100 узлов. В частности, это могут быть квадрокоптеры, включая коммерческие модели, переоборудованные для поражения целей.

Сетки должны быть устойчивы к ультрафиолету и влаге, выдерживать температуру до 400 градусов по Фаренгейту и соответствовать требованиям округа Майами-Дейд по ветровым нагрузкам. Предпочтение отдается материалам из полиэстера или нейлона. Потенциальные исполнители могут подать детали своих предложений до 13 ноября.

Инициатива является частью более широкого обсуждения в ВВС США физической защиты авиационной инфраструктуры от беспилотных угроз. Начальник штаба ВВС генерал Кеннет Вилсбах в июле поддержал использование недорогих пассивных средств, в том числе сеток, для защиты самолетов от малых дронов.

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