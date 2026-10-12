美国总统唐纳德·特朗普表示，乌克兰与俄罗斯联邦——侵略国——已达成协议，不打击彼此的能源设施，随后原油期货下跌。据CNBC报道，12月布伦特原油期货下跌1.65%，至每桶102.99美元；11月美国西得州中质原油（WTI）合约下跌1.92%，报每桶90.09美元。

关于能源停战的声明

特朗普在社交媒体发文称，俄罗斯与乌克兰之间战争中的能源停战立即生效，双方都已同意。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基则表示，乌克兰支持停火，重要的是俄罗斯也应支持。

伊朗与沙特阿拉伯的接触

胡塞武装袭击沙特王国后，关于伊朗与沙特阿拉伯接触的消息也促使油价下跌。据沙特国家通讯社消息，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐与沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉·本·阿卜杜拉讨论了该地区局势升级及为解决局势所作的努力。

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半岛电视台报道称，阿拉格齐表示，伊朗愿意协助启动沙特阿拉伯与也门胡塞武装之间的对话。预计由于美国与伊朗之间的冲突，以及飓风伊萨亚斯对美国能源生产商的影响，油价将继续波动。

大华银行（UOB）分析师指出，飓风伊萨亚斯已增强至三级，风速达到每小时120英里，正接近美国墨西哥湾沿岸，并迫使能源公司削减海上产量。他们还表示，胡塞武装对利雅得机场发动的导弹袭击，据其数据造成12人死亡、300多人受伤，显著提高了油价中的地缘政治溢价。

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