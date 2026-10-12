Нафта впала після заяви Трампа про припинення атак на енергооб’єкти — CNBC

Ф’ючерси на нафту знизилися після того, як президент США Дональд Трамп заявив про домовленість України та Російської Федерації — держави-агресора — не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Як повідомляє CNBC, грудневі ф’ючерси на Brent подешевшали на 1,65% — до 102,99 долара за барель, а листопадові контракти на американську WTI втратили 1,92% і коштували 90,09 долара за барель.

Заява про енергетичне перемир’я

Трамп у дописі в соцмережі заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною набуло чинності негайно, а обидві сторони погодилися на нього. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що Україна підтримує припинення вогню та що важливо, аби його підтримала Росія.

Контакти Ірану та Саудівської Аравії

Зниженню нафтових котирувань також сприяли повідомлення про контакти Ірану та Саудівської Аравії після атак хуситів на королівство. За інформацією Саудівського державного інформагентства, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі обговорив із главою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом бін Абдуллою ескалацію в регіоні та зусилля для її врегулювання.

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Al Jazeera повідомила, що Арагчі заявив про готовність Ірану сприяти початку діалогу між Саудівською Аравією та єменськими хуситами. Очікується, що ціни на нафту залишатимуться нестабільними через конфлікт США та Ірану, а також вплив урагану Ісайяс на енергетичних виробників США.

Аналітики UOB зазначили, що ураган Ісайяс посилився до третьої категорії зі швидкістю вітру 120 миль на годину, наближаючись до узбережжя Мексиканської затоки США та змушуючи енергетичні компанії скорочувати видобуток на шельфі. Вони також заявили, що ракетні удари хуситів по аеропорту Ер-Ріяда, внаслідок яких, за їхніми даними, загинули 12 людей і понад 300 зазнали поранень, істотно підвищили геополітичну премію в цінах на нафту.

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