Фьючерсы на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Украины и Российской Федерации — государства-агрессора — не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Как сообщает CNBC, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на 1,65% — до 102,99 доллара за баррель, а ноябрьские контракты на американскую WTI потеряли 1,92% и стоили 90,09 доллара за баррель.

Заявление об энергетическом перемирии

Трамп в публикации в социальной сети заявил, что энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной вступило в силу немедленно, а обе стороны согласились на него. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что Украина поддерживает прекращение огня и что важно, чтобы его поддержала Россия.

Контакты Ирана и Саудовской Аравии

Снижению нефтяных котировок также способствовали сообщения о контактах Ирана и Саудовской Аравии после атак хуситов на королевство. По информации Саудовского государственного информагентства, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой эскалацию в регионе и усилия по ее урегулированию.

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Al Jazeera сообщила, что Арагчи заявил о готовности Ирана содействовать началу диалога между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Ожидается, что цены на нефть будут оставаться нестабильными из-за конфликта США и Ирана, а также влияния урагана Исайяс на энергетических производителей США.

Аналитики UOB отметили, что ураган Исайяс усилился до третьей категории со скоростью ветра 120 миль в час, приближаясь к побережью Мексиканского залива США и вынуждая энергетические компании сокращать добычу на шельфе. Они также заявили, что ракетные удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда, в результате которых, по их данным, погибли 12 человек и более 300 получили ранения, существенно повысили геополитическую премию в ценах на нефть.

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