Kontrakty terminowe na ropę spadły po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Federacja Rosyjska — państwo-agresor — osiągnęły porozumienie, by nie atakować wzajemnie swoich obiektów energetycznych. Jak informuje CNBC, grudniowe kontrakty na ropę Brent potaniały o 1,65% do 102,99 dolara za baryłkę, a listopadowe kontrakty na amerykańską ropę WTI straciły 1,92% i kosztowały 90,09 dolara za baryłkę.

Oświadczenie o energetycznym rozejmie

Trump napisał w mediach społecznościowych, że energetyczny rozejm w wojnie między Rosją a Ukrainą wszedł w życie natychmiast, a obie strony się na niego zgodziły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ze swojej strony zaznaczył, że Ukraina popiera zawieszenie broni i że ważne jest, aby poparła je Rosja.

Kontakty Iranu i Arabii Saudyjskiej

Do spadku notowań ropy przyczyniły się również doniesienia o kontaktach między Iranem a Arabią Saudyjską po atakach Huti na królestwo. Według saudyjskiej państwowej agencji informacyjnej minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi omówił z ministrem spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Faisalem bin Farhanem bin Abdullahem eskalację w regionie oraz wysiłki na rzecz jej rozwiązania.

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Al Jazeera poinformowała, że Aragczi zadeklarował gotowość Iranu do pomocy w rozpoczęciu dialogu między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti. Oczekuje się, że ceny ropy pozostaną niestabilne z powodu konfliktu między USA a Iranem, a także wpływu huraganu Isaias na amerykańskich producentów energii.

Analitycy UOB zaznaczyli, że huragan Isaias wzmocnił się do trzeciej kategorii, osiągając prędkość wiatru 120 mil na godzinę, zbliżając się do amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i zmuszając firmy energetyczne do ograniczenia wydobycia na szelfie. Dodali również, że ataki rakietowe Huti na lotnisko w Rijadzie, w których według ich danych zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych, znacząco podniosły premię geopolityczną w cenach ropy.

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