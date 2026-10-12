沙特阿拉伯签署三份能源备忘录——Asharq Al-Awsat

沙特阿拉伯与科威特、卡塔尔和埃及签署了能源领域合作备忘录。这些协议涵盖电力、可再生能源、石油、天然气、炼油以及相关基础设施建设，Asharq Al-Awsat报道称。

与科威特的合作

与科威特电力、水资源和可再生能源大臣苏拜赫·阿卜杜勒阿齐兹·穆海齐姆签署的备忘录，确定了在电力和可再生能源发展领域互动的框架。该文件还涵盖电网互联、电力出口、能源效率、储能和智能电网发展。

备忘录纳入了数字化转型、创新、网络安全和人工智能。沙特阿拉伯和科威特还计划发展机构间战略伙伴关系，推动能源相关材料、商品和服务本地化，并在气候变化缓解技术方面开展合作，包括循环碳经济解决方案。

石油、天然气和清洁氢能

与卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·本·谢里达·卡比签署的备忘录涵盖石油和石油产品、天然气及其衍生物、炼油、石化、电力、清洁氢能、可再生能源、能源效率和储能。

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两国将研究联合项目的可能性，包括建设用于运输和出口石油和天然气的管道、在建筑中使用环境可持续的石化材料，以及发展能源基础设施。协议还规定在有关能源转型和气候变化的国际谈判及论坛上开展合作。

与埃及的协议

阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王还与埃及石油和矿产资源部长卡里姆·巴达维签署了另一份备忘录。该备忘录涉及原油、石油产品和天然气的贸易、运输、储存和分销，以及物流和基础设施发展。

该文件规定交流沙特阿拉伯在加油站和服务中心的资质认证、运营及维护方面的经验，以及开放液化石油气行业参与竞争的经验。双方还将扩大在石化领域以及对现有和计划项目投资方面的合作。

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