Саудовская Аравия подписала меморандумы о сотрудничестве в энергетической сфере с Кувейтом, Катаром и Египтом. Договоренности охватывают электроэнергетику, возобновляемые источники энергии, нефть, газ, нефтепереработку и развитие соответствующей инфраструктуры, сообщает Asharq Al-Awsat.

Сотрудничество с Кувейтом

Меморандум с министром электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта Субайхом Абдулазизом Аль-Мухайзимом определяет рамки взаимодействия в электроэнергетике и развитии возобновляемой энергетики. Документ также охватывает соединение электросетей, экспорт электроэнергии, энергоэффективность, накопление энергии и развитие умных сетей.

В меморандум вошли цифровая трансформация, инновации, кибербезопасность и искусственный интеллект. Саудовская Аравия и Кувейт также планируют развивать стратегические партнерства между учреждениями, локализовать связанные с энергетикой материалы, товары и услуги и сотрудничать в сфере технологий смягчения последствий изменения климата, в частности решений циркулярной углеродной экономики.

Нефть, газ и чистый водород

Меморандум с государственным министром Катара по вопросам энергетики Саадом бин Шеридой Аль-Кааби охватывает нефть и нефтепродукты, газ и его производные, нефтепереработку, нефтехимию, электроэнергетику, чистый водород, возобновляемую энергетику, энергоэффективность и хранение энергии.

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Страны должны изучить возможности совместных проектов, в частности строительства трубопроводов для транспортировки и экспорта нефти и газа, применения экологически устойчивых нефтехимических материалов в строительстве и развития энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено сотрудничество на международных переговорах и форумах по энергетическому переходу и изменению климата.

Договоренности с Египтом

Еще один меморандум принц Абдулазиз бин Салман подписал с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Каримом Бадави. Он касается торговли, перевозки, хранения и распределения сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, а также развития логистики и инфраструктуры.

Документ предусматривает обмен опытом Саудовской Аравии по квалификации, эксплуатации и техническому обслуживанию АЗС и сервисных центров, а также по открытию сектора сжиженного нефтяного газа для конкуренции. Стороны также будут расширять взаимодействие в нефтехимии и инвестировании в действующие и запланированные проекты.

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