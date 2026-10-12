Arabia Saudyjska podpisała memoranda o współpracy w sektorze energetycznym z Kuwejtem, Katarem i Egiptem. Ustalenia obejmują elektroenergetykę, odnawialne źródła energii, ropę naftową, gaz, rafinację ropy oraz rozwój odpowiedniej infrastruktury, informuje Asharq Al-Awsat.

Współpraca z Kuwejtem

Memorandum z ministrem energii elektrycznej, wody i energii odnawialnej Kuwejtu Subaihem Abdulazizem Al-Mukhaizeemem określa ramy współdziałania w elektroenergetyce i rozwoju energii odnawialnej. Dokument obejmuje również połączenia sieci elektroenergetycznych, eksport energii elektrycznej, efektywność energetyczną, magazynowanie energii oraz rozwój inteligentnych sieci.

Memorandum uwzględnia transformację cyfrową, innowacje, cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję. Arabia Saudyjska i Kuwejt planują również rozwijać strategiczne partnerstwa między instytucjami, lokalizować materiały, towary i usługi związane z energią oraz współpracować w zakresie technologii łagodzenia skutków zmian klimatu, w tym rozwiązań gospodarki obiegu węgla.

Ropa, gaz i czysty wodór

Memorandum z katarskim ministrem stanu do spraw energii Saadem bin Sheridą Al-Kaabim obejmuje ropę naftową i produkty ropopochodne, gaz i jego pochodne, rafinację ropy, petrochemię, elektroenergetykę, czysty wodór, energię odnawialną, efektywność energetyczną i magazynowanie energii.

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Kraje mają zbadać możliwości wspólnych projektów, w tym budowy rurociągów do transportu i eksportu ropy oraz gazu, wykorzystania zrównoważonych środowiskowo materiałów petrochemicznych w budownictwie oraz rozwoju infrastruktury energetycznej. Przewidziano również współpracę podczas międzynarodowych negocjacji i forów dotyczących transformacji energetycznej oraz zmian klimatu.

Ustalenia z Egiptem

Kolejne memorandum książę Abdulaziz bin Salman podpisał z ministrem ropy naftowej i zasobów mineralnych Egiptu Karimem Badawim. Dotyczy ono handlu, transportu, przechowywania i dystrybucji ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego, a także rozwoju logistyki i infrastruktury.

Dokument przewiduje wymianę doświadczeń Arabii Saudyjskiej w zakresie kwalifikacji, eksploatacji i konserwacji stacji paliw oraz centrów serwisowych, a także otwarcia sektora gazu płynnego na konkurencję. Strony będą również rozszerzać współpracę w petrochemii oraz inwestowaniu w istniejące i planowane projekty.

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