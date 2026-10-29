巴基斯坦国家卫生服务部取消了为朝圣者和赴海外工作人士采购脑膜炎球菌性脑膜炎及流感疫苗的招标。该部中央采购委员会应在一个月内公布新的招标。

经总理谢赫巴兹·谢里夫指示，一个委员会开展调查后，通过边境卫生服务机构（BHS）实施的现有疫苗接种体系被取消。正如Dawn报道，审查发现此前签订的公私合作合同存在重大缺陷和财务违规行为。

疫苗接种暂时停止

联邦卫生部长穆斯塔法·卡迈勒表示，针对朝圣者和海外求职者的现行疫苗接种程序已被暂停。他说，参与发布未经授权招标的BHS官员因绕过该部监督而被逮捕。

在中央采购委员会公布新的招标之前，该部建议朝圣者通过旅行代理人接种强制性疫苗。与此同时，七家公司向伊斯兰堡高等法院提出申诉，对招标过程中涉嫌存在的违规行为提出质疑。

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平行委员会

一个由内阁司秘书领导的五人委员会审查了该合同的法律依据、合理性和审批情况。委员会成员包括情报局、药品监管机构、政府采购机构和总检察长办公室的负责人或代表。

该委员会收集并由Dawn查阅的文件显示，BHS官员设立了平行采购委员会。该部于5月9日成立了一个正式的六人委员会，但BHS于6月10日另行成立了自己的采购委员会和投诉审查委员会，并自行发布了招标。

调查是在有关新合同可能将每名朝圣者的疫苗接种费用提高至约4,500巴基斯坦卢比的指控背景下启动的。一名未具名的该部官员表示，根据此前的安排，2026年每剂疫苗的价格为1,250卢比，因为该公司采购了更便宜的疫苗库存。

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