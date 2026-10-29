В Пакистане Министерство национальных медицинских услуг отменило тендер на закупку вакцин против менингококкового менингита и гриппа для паломников и людей, выезжающих работать за границу. Центральный закупочный комитет министерства должен объявить новый тендер в течение месяца.

Действующую систему вакцинации через структуру Border Health Services (BHS) ликвидировали после расследования, проведенного комиссией по поручению премьер-министра Шехбаза Шарифа. Как сообщает Dawn, проверка выявила существенные недостатки и финансовые нарушения в ранее заключенном контракте государственно-частного партнерства.

Вакцинацию временно остановили

Федеральный министр здравоохранения Мустафа Камаль заявил, что текущий процесс вакцинации паломников и соискателей работы за рубежом остановили. По его словам, сотрудников BHS, причастных к объявлению несанкционированного тендера, арестовали за обход надзора со стороны министерства.

Пока центральный закупочный комитет не объявит новый конкурс, министерство посоветовало паломникам делать обязательные прививки через туристических агентов. В то же время семь компаний обратились в Высокий суд Исламабада, оспаривая предполагаемые нарушения при проведении тендера.

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Параллельные комитеты

Комиссия из пяти членов во главе с секретарем Кабинетного дивизиона проверяла правовые основания, обоснование и согласования контракта. В нее вошли руководители или представители Разведывательного бюро, регулятора лекарственных средств, органа государственных закупок и офиса генерального прокурора.

Документы, собранные комиссией и изученные Dawn, свидетельствуют, что сотрудники BHS создали параллельные закупочные комитеты. 9 мая министерство сформировало официальный комитет из шести членов, однако 10 июня BHS отдельно создала собственный закупочный комитет и комитет по рассмотрению жалоб и самостоятельно объявила тендер.

Расследование начали на фоне обвинений, что новый контракт мог повысить стоимость вакцинации примерно до 4 500 пакистанских рупий с паломника. По предыдущей схеме одна доза в 2026 году стоила 1 250 рупий, поскольку компания приобрела более дешевые запасы вакцины, сообщил неназванный сотрудник министерства.

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