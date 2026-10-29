МОЗ Пакистану скасувало тендер на вакцини для паломників — Dawn

У Пакистані Міністерство національних медичних послуг скасувало тендер на закупівлю вакцин проти менінгококового менінгіту та грипу для паломників і людей, які їдуть працювати за кордон. Новий тендер центральний закупівельний комітет міністерства має оголосити протягом місяця.

Чинну систему вакцинації через структуру Border Health Services (BHS) ліквідували після розслідування, яке за дорученням прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа провела комісія. Як повідомляє Dawn, перевірка виявила суттєві недоліки та фінансові порушення у раніше укладеному контракті державно-приватного партнерства.

Вакцинацію тимчасово зупинили

Федеральний міністр охорони здоров’я Мустафа Камаль заявив, що поточний процес вакцинації паломників і шукачів роботи за кордоном зупинили. За його словами, посадовців BHS, причетних до оголошення несанкціонованого тендеру, заарештували через обхід нагляду з боку міністерства.

Поки центральний закупівельний комітет не оголосить новий конкурс, міністерство порадило паломникам робити обов’язкові щеплення через туристичних агентів. Водночас сім компаній звернулися до Високого суду Ісламабада, оскаржуючи ймовірні порушення під час проведення тендеру.

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Паралельні комітети

Комісія з п’яти членів на чолі із секретарем Кабінетного дивізіону перевіряла правові підстави, обґрунтування та погодження контракту. До неї увійшли керівники або представники Розвідувального бюро, регулятора лікарських засобів, органу державних закупівель та офісу генерального прокурора.

Документи, зібрані комісією та переглянуті Dawn, свідчать, що посадовці BHS створили паралельні закупівельні комітети. Міністерство 9 травня сформувало офіційний комітет із шести членів, однак 10 червня BHS окремо створила власний закупівельний комітет і комітет з розгляду скарг та самостійно оголосила тендер.

Розслідування почали на тлі звинувачень, що новий контракт міг підвищити вартість вакцинації приблизно до 4 500 пакистанських рупій з паломника. За попередньою схемою одна доза у 2026 році коштувала 1 250 рупій, оскільки компанія придбала дешевші запаси вакцини, повідомив неназваний посадовець міністерства.

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