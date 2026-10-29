W Pakistanie Ministerstwo Narodowych Usług Zdrowotnych unieważniło przetarg na zakup szczepionek przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i grypie dla pielgrzymów oraz osób wyjeżdżających za granicę do pracy. Centralny komitet zakupowy ministerstwa ma ogłosić nowy przetarg w ciągu miesiąca.

Obowiązujący system szczepień za pośrednictwem struktury Border Health Services (BHS) został zlikwidowany po dochodzeniu przeprowadzonym przez komisję na polecenie premiera Shehbaza Sharifa. Jak informuje Dawn, kontrola wykazała istotne niedociągnięcia i naruszenia finansowe w zawartej wcześniej umowie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szczepienia tymczasowo wstrzymano

Federalny minister zdrowia Mustafa Kamal oświadczył, że obecny proces szczepienia pielgrzymów i osób poszukujących pracy za granicą został wstrzymany. Według niego urzędnicy BHS zaangażowani w ogłoszenie nieautoryzowanego przetargu zostali aresztowani za ominięcie nadzoru ministerstwa.

Do czasu ogłoszenia nowego konkursu przez centralny komitet zakupowy ministerstwo doradziło pielgrzymom, aby wykonywali obowiązkowe szczepienia za pośrednictwem agentów turystycznych. Jednocześnie siedem firm zwróciło się do Wysokiego Sądu w Islamabadzie, kwestionując domniemane naruszenia podczas procedury przetargowej.

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Równoległe komitety

Pięcioosobowa komisja pod przewodnictwem sekretarza Wydziału Gabinetu badała podstawy prawne, uzasadnienie i zatwierdzenia umowy. W jej skład weszli szefowie lub przedstawiciele Biura Wywiadu, regulatora leków, organu ds. zamówień publicznych oraz biura prokuratora generalnego.

Dokumenty zebrane przez komisję i przejrzane przez Dawn wskazują, że urzędnicy BHS utworzyli równoległe komitety zakupowe. 9 maja ministerstwo powołało oficjalny sześcioosobowy komitet, jednak 10 czerwca BHS osobno utworzyła własny komitet zakupowy i komitet rozpatrywania skarg oraz samodzielnie ogłosiła przetarg.

Dochodzenie rozpoczęto w związku z zarzutami, że nowa umowa mogła podnieść koszt szczepienia do około 4 500 rupii pakistańskich na pielgrzyma. W ramach poprzedniego systemu jedna dawka w 2026 roku kosztowała 1 250 rupii, ponieważ firma kupiła tańsze zapasy szczepionek, przekazał nienazwany urzędnik ministerstwa.

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