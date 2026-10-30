В США на фоне ускорения распространения кори все больше родителей предпочитают делать детям вторую дозу вакцины MMR против кори, паротита и краснухи раньше обычного графика. Число подтвержденных случаев кори в стране вдвое превышает прошлогодний показатель, сообщает The Guardian.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обычно рекомендуют первую дозу MMR после достижения ребенком одного года, а вторую — в возрасте от четырех до шести лет. В то же время вторую дозу можно вводить уже через четыре недели после первой. Такой подход также рекомендуют в Германии, Великобритании и Франции.

Ранняя защита во время вспышек

Врач-натуропат из Сиэтла Элиас Касс рассказал, что несколько лет назад начал рекомендовать в 15 месяцев вакцину MMRV, которая сочетает вторую дозу MMR с прививкой от ветряной оспы. По его словам, сейчас больше родителей соглашаются на такую вакцинацию из-за роста числа случаев кори.

Жительница Чикаго Марго Тейлор сообщила, что ее трое детей получили прививки по разным графикам. Ее старший ребенок, родившийся в 2019 году, получил дозы в возрасте одного и четырех лет. Второму ребенку, родившемуся в 2023 году, педиатр посоветовал вторую дозу в два года из-за вспышки кори в Чикаго. Самый младший ребенок получил вторую дозу через три месяца после первой.

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Почему интервал можно сократить

По данным издания, имеющиеся данные свидетельствуют, что вакцинация второй дозой в более раннем возрасте остается эффективной. Рекомендация вводить ее в возрасте от четырех до шести лет преимущественно связана с организационными соображениями: дети должны получить обе дозы до начала обучения в школе, а в этом возрасте им также делают другие прививки.

В районах со вспышками кори, перед международными поездками или после контакта с больным CDC также рекомендует первую дозу MMR детям с шести месяцев. В таком случае ребенку нужна третья доза. Это связано с тем, что материнские антитела, передающиеся ребенку во время беременности, могут ослабить иммунный ответ на прививку в шестимесячном возрасте.

В Германии после вспышки 2001 года изменили график вакцинации: первую дозу рекомендовали в 11–14 месяцев, а вторую — в 18–23 месяца. В 2020 году страна изменила рекомендацию относительно второй дозы: ее можно вводить через четыре недели после первой.

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