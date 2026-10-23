塞浦路斯因血液短缺推迟手术——Cyprus Mail

塞浦路斯患者组织向议会警告，用于妥善治疗地中海贫血和其他血红蛋白疾病患者的血液储备不足。由于短缺，手术被推迟，地中海贫血患者获得的输血量也不足，Cyprus Mail报道。

增加献血的建议

Disy党议员普罗德罗莫斯·阿兰布里蒂斯称，增加献血量是医疗保健系统的优先事项。他提议增加国家血液中心的人员编制，开展有针对性的信息宣传活动，并为服义务兵役的军人和公务员提供激励措施。

阿兰布里蒂斯提到的可能激励措施包括，为献血的公务员提供一天休假。他还对财政部最近拒绝血液中心增配人员的请求表示担忧。

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关闭的血库

Akel党议员康斯坦蒂诺斯·康斯坦蒂努表示，医疗保健问题不能被视为会计问题。他说，献血是团结的体现，国家必须保障充足的储备。

Alma党议员莉察·德鲁西奥图表示，由于人员短缺，法马古斯塔、拉纳卡和帕福斯的血库仍然关闭。她所在的政党提议建立流动血库。患者协会联合会Osak主席米尔托斯·米尔蒂阿杜表示，患者正因储备不足发出警报。

与此同时，根据卫生部今年6月公布的数据，塞浦路斯在人均自愿无偿献血水平方面位居世界第一。

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