哥斯达黎加卫生部正在调查圣何塞省埃斯卡苏Hospital CIMA员工中出现的66例疑似沙门氏菌病病例。截至10月21日，实验室检测已确认两例，已有两人住院，未记录死亡病例，The Rio Times报道。

调查感染源

卫生部于10月16日收到有关疾病的报告，并启动了针对食源性和水源性疾病暴发的监测与应对程序。专家在检测的样本中发现了沙门氏菌属细菌，但感染源尚未确定。

卫生部门正在分析流行病学和实验室数据，以确定患者之间共同的感染因素以及细菌可能的传播机制。食源性传播被视为一项初步假设，但尚未指出可能为感染源的具体产品。

Hospital CIMA表示，该院在前一周发现员工中出现疫情，启动了内部程序并通知了卫生部。此后，该部门代表检查了医院场所。该机构还表示，控制措施使情况得以在早期阶段受到控制。

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美国大使馆警告

10月23日，美国驻圣何塞大使馆发布健康警报。该外交机构建议其工作人员在疫情得到控制前考虑前往其他医疗机构就医。

大使馆的通告重申了卫生部的数据：66例疑似病例、两例实验室确诊病例以及两人住院。通告没有宣布前往哥斯达黎加或埃斯卡苏的旅行限制。官方发布的信息中也没有提及关闭Hospital CIMA或对其运营实施其他限制。

当局报告的症状包括腹泻、腹痛、恶心、呕吐、发热和全身不适。大使馆建议，如出现持续呕吐、脱水、便血、高热或持续发热，或症状持续超过数天，应寻求紧急医疗帮助。

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