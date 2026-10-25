Ministerstwo Zdrowia Kostaryki bada 66 podejrzewanych przypadków salmonellozy wśród pracowników Hospital CIMA w Escazú, w prowincji San José. Według stanu na 21 października badania laboratoryjne potwierdziły dwa przypadki, dwie osoby hospitalizowano, a zgonów nie odnotowano, podaje The Rio Times.

Sprawdzają źródło zakażenia

Ministerstwo otrzymało zgłoszenie o zachorowaniach 16 października i rozpoczęło procedury monitorowania oraz reagowania na ogniska chorób przenoszonych przez żywność i wodę. W próbkach badanych przez specjalistów wykryto bakterie z rodzaju Salmonella, jednak źródło zakażenia nie zostało jeszcze ustalone.

Organy ochrony zdrowia analizują dane epidemiologiczne i laboratoryjne, aby określić wspólny czynnik zakażenia wśród chorych oraz możliwy mechanizm przenoszenia bakterii. Droga pokarmowa jest rozważana jako wstępna hipoteza, ale nie wskazano konkretnego produktu, który mógł być źródłem zakażenia.

Hospital CIMA oświadczył, że wykrył ognisko wśród personelu w poprzednim tygodniu, uruchomił wewnętrzne protokoły i powiadomił ministerstwo. Przedstawiciele resortu następnie skontrolowali pomieszczenia szpitala. Placówka przekazała również, że działania ograniczające pozwoliły opanować sytuację na wczesnym etapie.

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Ostrzeżenie Ambasady USA

23 października Ambasada USA w San José opublikowała ostrzeżenie zdrowotne. Placówka dyplomatyczna zaleciła swojemu personelowi rozważenie skorzystania z innych placówek medycznych do czasu opanowania ogniska.

W komunikacie ambasady powtórzono dane ministerstwa o 66 podejrzewanych przypadkach, dwóch potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach i dwóch hospitalizacjach. Nie ogłoszono w nim ograniczeń w podróżach do Kostaryki ani Escazú. W komunikatach władz nie było także mowy o zamknięciu Hospital CIMA ani o innych ograniczeniach jego działalności.

Wśród objawów zgłaszanych przez władze wymieniono biegunkę, ból brzucha, nudności, wymioty, gorączkę i ogólne złe samopoczucie. Ambasada zaleciła zwrócenie się o pomoc w nagłych przypadkach przy utrzymujących się wymiotach, odwodnieniu, krwi w stolcu, wysokiej lub uporczywej gorączce albo objawach trwających dłużej niż kilka dni.

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