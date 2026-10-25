Министерство здравоохранения Коста-Рики расследует 66 подозреваемых случаев сальмонеллеза среди сотрудников Hospital CIMA в Эскасу, провинция Сан-Хосе. По состоянию на 21 октября лабораторные исследования подтвердили два случая, два человека были госпитализированы, смертей не зафиксировали, сообщает The Rio Times.

Проверяют источник инфекции

Министерство получило сообщение о заболевании 16 октября и начало процедуры мониторинга и реагирования на вспышки болезней, передающихся через пищу и воду. В образцах, исследованных специалистами, обнаружили бактерии рода Salmonella, однако источник инфекции пока не установлен.

Органы здравоохранения анализируют эпидемиологические и лабораторные данные, чтобы определить общий для заболевших фактор заражения и возможный механизм передачи бактерии. Пищевой путь передачи рассматривают как предварительную гипотезу, однако конкретный продукт, который мог быть источником заражения, не называли.

В Hospital CIMA заявили, что выявили вспышку среди персонала на предыдущей неделе, активировали внутренние протоколы и уведомили министерство. Представители ведомства после этого осмотрели помещения больницы. Учреждение также сообщило, что меры по локализации позволили взять ситуацию под контроль на раннем этапе.

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Предупреждение посольства США

23 октября посольство США в Сан-Хосе опубликовало медицинское предупреждение. Дипломатическое учреждение посоветовало своему персоналу до урегулирования вспышки рассмотреть возможность обращения в другие медицинские учреждения.

В сообщении посольства повторены данные министерства о 66 подозреваемых случаях, двух лабораторно подтвержденных случаях и двух госпитализациях. Ограничения на поездки в Коста-Рику или Эскасу в нем не объявлялись. В сообщениях властей также не говорилось о закрытии Hospital CIMA или других ограничениях его работы.

Среди симптомов, о которых сообщали власти, — диарея, боль в животе, тошнота, рвота, лихорадка и общее недомогание. Посольство рекомендовало обращаться за неотложной помощью в случае длительной рвоты, обезвоживания, крови в стуле, высокой или стойкой лихорадки либо симптомов, сохраняющихся более нескольких дней.

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