Na Cyprze organizacje pacjenckie ostrzegły parlament o niewystarczających zapasach krwi do właściwego leczenia osób z talasemią i innymi chorobami hemoglobiny. Z powodu niedoboru przekładane są operacje, a pacjenci z talasemią otrzymują niewystarczającą ilość transfuzji, informuje Cyprus Mail.

Propozycje zwiększenia dawstwa

Poseł partii Disy Prodromos Alambrítis uznał zwiększenie liczby donacji krwi za priorytet dla systemu ochrony zdrowia. Zaproponował zwiększenie zatrudnienia w Narodowym Centrum Krwi, prowadzenie ukierunkowanych kampanii informacyjnych oraz wprowadzenie zachęt dla żołnierzy odbywających służbę zasadniczą i urzędników państwowych.

Wśród możliwych zachęt Alambrítis wymienił przyznawanie dnia wolnego urzędnikom państwowym, którzy oddają krew. Wyraził również zaniepokojenie tym, że Ministerstwo Finansów niedawno odrzuciło wniosek centrum krwi o dodatkowy personel.

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Zamknięte banki krwi

Poseł Akel Konstantinos Konstantinou oświadczył, że kwestii ochrony zdrowia nie można traktować jako sprawy księgowej. Jak powiedział, oddawanie krwi jest wyrazem solidarności, a państwo musi zagwarantować wystarczające zapasy.

Posłanka Alma Litsa Drusiotou poinformowała, że banki krwi w Famaguście, Larnace i Pafos pozostają zamknięte z powodu niedoboru personelu. Jej partia proponuje utworzenie mobilnych banków krwi. Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Pacjentów Osak Miltos Miltiadou oświadczył, że pacjenci alarmują z powodu braku zapasów.

Jednocześnie według danych Ministerstwa Zdrowia przedstawionych w czerwcu tego roku Cypr zajmował pierwsze miejsce na świecie pod względem dobrowolnego, nieodpłatnego krwiodawstwa w stosunku do liczby ludności.

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