На Кипре пациентские организации предупредили парламент о недостаточных запасах крови для надлежащего лечения людей с талассемией и другими заболеваниями гемоглобина. Из-за дефицита переносятся операции, а пациенты с талассемией получают недостаточный объём переливаний, сообщает Cyprus Mail.

Предложения по увеличению донорства

Депутат от партии Disy Продромос Аламбритис назвал увеличение донорства крови приоритетом для системы здравоохранения. Он предложил увеличить штат Национального центра крови, проводить целевые информационные кампании и ввести стимулы для военнослужащих срочной службы и государственных служащих.

Среди возможных поощрений Аламбритис назвал предоставление выходного дня госслужащим, сдающим кровь. Он также выразил обеспокоенность тем, что Министерство финансов недавно отклонило запрос центра крови на дополнительный персонал.

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Закрытые банки крови

Депутат от Akel Константинос Константину заявил, что вопросы здравоохранения нельзя рассматривать как бухгалтерский вопрос. По его словам, донорство крови является проявлением солидарности, а государство должно гарантировать достаточные запасы.

Депутат от Alma Лица Друсиоту сообщила, что банки крови в Фамагусте, Ларнаке и Пафосе остаются закрытыми из-за нехватки персонала. Её партия предлагает создать мобильные банки крови. Глава Федерации ассоциаций пациентов Osak Милтос Милтиаду заявил, что пациенты бьют тревогу из-за нехватки запасов.

В то же время, согласно данным Министерства здравоохранения, представленным в июне этого года, Кипр занимал первое место в мире по уровню добровольного безвозмездного донорства крови относительно численности населения.

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