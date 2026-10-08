美国佛罗里达州今年已记录497例登革热病例。其中252例，约占51%，为本地感染，而非旅行输入。佛罗里达州卫生部门于9月初确认一名女性死于与登革热相关的原因。这是该州近一个世纪以来首例已知与该感染相关的死亡病例，据Live Science报道。

坦帕附近的聚集性疫情

本地病例最多的是包括坦帕在内的希尔斯伯勒县：252例本地感染中有223例在那里记录。通常该地区仅登记零星登革热病例。由于感染传播，希尔斯伯勒县、帕斯科县和皮内拉斯县宣布进入地方紧急状态。

与旅行相关的病例数量并不罕见：共记录245例。与此同时，本地感染数量超过此前四年中任何一年同期数字的五倍。

今年，佛罗里达州七个县发现20份登革热病毒检测呈阳性的合并蚊虫样本。其中19份采集于大坦帕地区。相比之下，2025年该州有4份此类样本检测结果为阳性，2023年则有1份。

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传播因素

登革热通过埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬传播，不会在人与人之间直接传播。蚊虫叮咬感染者后可能感染病毒，随后将其传播给其他人。

科学家认为，多种因素共同影响了这一情况，包括气候变化以及旅行者周期性输入病毒。气温升高扩大了蚊虫的活动范围，并加快其生命周期和病毒繁殖。约75%的登革热感染可能没有症状，因此病毒能够在社区中隐匿传播一段时间。

登革热症状可能包括发热、头痛、全身疼痛、恶心和皮疹。重症病例可能伴有腹痛、呕吐、呼吸困难和出血。登革热尚无特异性治疗，医疗救助旨在控制症状并维持生命功能。

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