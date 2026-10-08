У штаті Флорида, США, цього року зареєстрували 497 випадків лихоманки денге. Із них 252 випадки, або близько 51%, люди підхопили локально, а не завезли з подорожей. Департамент охорони здоров’я Флориди на початку вересня підтвердив смерть жінки, пов’язану з денге. Це перша відома смерть, пов’язана з цією інфекцією, у штаті майже за століття, повідомляє Live Science.

Осередок біля Тампи

Найбільше локальних випадків припало на округ Гіллсборо, до якого входить Тампа: там зафіксували 223 із 252 випадків місцевого зараження. Зазвичай у цьому регіоні реєструють лише поодинокі випадки денге. Округи Гіллсборо, Паско та Пінеллас оголосили локальний надзвичайний стан через поширення інфекції.

Кількість випадків, пов’язаних із подорожами, не є незвичною: таких зафіксували 245. Водночас кількість місцевих заражень більш ніж уп’ятеро перевищує показники на цей період будь-якого з попередніх чотирьох років.

Цього року у Флориді виявили 20 об’єднаних зразків комарів із позитивним тестом на вірус денге у семи округах. Дев’ятнадцять із них відібрали в районі Великої Тампи. Для порівняння, у 2025 році в штаті позитивний результат мали чотири такі зразки, а у 2023 році — один.

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Чинники поширення

Денге передається через укуси комарів Aedes aegypti та Aedes albopictus і не поширюється безпосередньо від людини до людини. Комарі можуть заразитися вірусом, вкусивши інфіковану людину, а потім передати його іншим людям.

Науковці припускають, що на ситуацію впливає поєднання чинників, зокрема зміни клімату та періодичне завезення вірусу мандрівниками. Підвищення температури розширює ареал комарів і прискорює їхній життєвий цикл та розмноження вірусу. Приблизно 75% інфекцій денге можуть перебігати без симптомів, тому вірус здатний певний час непомітно циркулювати в громаді.

Симптомами денге можуть бути гарячка, головний біль, біль у тілі, нудота та висип. Тяжкі випадки можуть супроводжуватися болем у животі, блюванням, утрудненим диханням і кровотечами. Специфічного лікування денге немає, а медична допомога спрямована на контроль симптомів і підтримання життєвих функцій.

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