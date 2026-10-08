W amerykańskim stanie Floryda odnotowano w tym roku 497 przypadków gorączki denga. Spośród nich 252 przypadki, czyli około 51%, zostały nabyte lokalnie, a nie przywiezione z podróży. Na początku września Departament Zdrowia Florydy potwierdził zgon kobiety związany z dengą. Jest to pierwszy znany zgon związany z tą infekcją w stanie od niemal stulecia, podaje Live Science.

Ognisko w pobliżu Tampy

Najwięcej lokalnych przypadków odnotowano w hrabstwie Hillsborough, do którego należy Tampa: zarejestrowano tam 223 z 252 przypadków lokalnego zakażenia. Zwykle w tym regionie notuje się jedynie pojedyncze przypadki dengi. Hrabstwa Hillsborough, Pasco i Pinellas ogłosiły lokalny stan wyjątkowy z powodu rozprzestrzeniania się infekcji.

Liczba przypadków związanych z podróżami nie jest niezwykła: odnotowano ich 245. Jednocześnie liczba lokalnych zakażeń jest ponad pięciokrotnie wyższa niż wskaźniki dla tego okresu w którymkolwiek z poprzednich czterech lat.

W tym roku na Florydzie wykryto 20 zbiorczych próbek komarów z pozytywnym wynikiem testu na wirusa dengi w siedmiu hrabstwach. Dziewiętnaście z nich pobrano w rejonie Wielkiej Tampy. Dla porównania, w 2025 roku w stanie pozytywny wynik uzyskały cztery takie próbki, a w 2023 roku — jedna.

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Czynniki rozprzestrzeniania się

Denga przenosi się przez ukąszenia komarów Aedes aegypti i Aedes albopictus i nie rozprzestrzenia się bezpośrednio z człowieka na człowieka. Komary mogą zarazić się wirusem po ukąszeniu zakażonej osoby, a następnie przekazać go innym ludziom.

Naukowcy przypuszczają, że na sytuację wpływa połączenie czynników, w tym zmiana klimatu i okresowe zawlekanie wirusa przez podróżnych. Wzrost temperatur rozszerza zasięg komarów oraz przyspiesza ich cykl życiowy i namnażanie się wirusa. Około 75% zakażeń dengą może przebiegać bezobjawowo, dlatego wirus może przez pewien czas niezauważenie krążyć w społeczności.

Objawy dengi mogą obejmować gorączkę, ból głowy, bóle ciała, nudności i wysypkę. Ciężkim przypadkom mogą towarzyszyć ból brzucha, wymioty, trudności w oddychaniu i krwawienia. Nie ma specyficznego leczenia dengi, a pomoc medyczna jest ukierunkowana na kontrolę objawów i podtrzymywanie funkcji życiowych.

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